كل ما تريد معرفته عن تدشين مشروع لإنتاج 1000 طن أمونيا خضراء × 6 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

وقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من خلال شركة النصر للأسمدة بالسويس اتفاق شراكة مع شركة بنشمارك باور لإنتاج 1000 طن في اليوم من الأمونيا الخضراء باستخدام تكنولوجياkbr بالإضافة إلى إنشاء محطة الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 400 ميجا وات، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع تعرف على التفاصيل.

1 - حصل المشروع على الموافقة البيئة المبدئية من جهاز شئون البيئة.

2 – حصل على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة على تأسيس الشركة المالكة للمشروع في منطقة حرة خاصة.

3 - الموافقة المبدئية للبنك المركزي الأمريكي للتصدير والاستيراد على تمويل الشق المقترض من التكاليف الاستثمارية للمشروع وقدرها 847 مليون دولار.

4 - صدرت موافقة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على منح المشروع‏ أرض بميناء الأدبية بعتاقة ؛لإقامة خزان للأمونيا الخضراء لتخفيض وقت تحميل السفن.

5 - تم توقيع عقد اتفاق بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس حمدى جابر الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة النصر للاسمدة بالسويس، وشركة بنشمارك باور بالإضافة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وصندوق مصر السيادي والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء وتشغيل مصنع جديد لإنتاج الامونيا الخضراء.

6 – تم مخاطبة محافظة السويس للموافقة على مسار خط الأنابيب الرابط بين موقع المشروع بعتاقة، وخزان المنتج من الأدبية وفي انتظار ورود الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح المشروع بمنطقة الزعفرانة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح.