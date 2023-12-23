وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية إنه خلال اللقاء، ناقش الطرفان قضايا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي.



كما أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، أن التعاون الكازاخستاني الأمريكي يغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الأمن والتنمية المستدامة وجدول أعمال المناخ والعلاقات الإنسانية.



ووصف رئيس الدولة التفاعل الاقتصادي بأنه القوة الدافعة للعلاقات الثنائية، وأشار إلى الحاجة إلى توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري كما ناقشا في الاجتماع فرص توسيع الاتصالات في مجالات مثل التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة الخضراء والبيئة والتعدين.