قطع الكهرباء عن بعض المناطق والشوارع بمدينة بنى سويف غدا لصيانة المغذيات

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء فى بني سويف، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي " غداً الأحد 24 ديسمبر" عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، تشمل ( منطقة ومستشفى الحميات، أجزاء من شوارع: حلمي الملط، أحمد عرابي، الروضة، ومبنى جراج الوحدة المحلية ومركز الشحن) وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً، لصيانة مغذي الحميات والمخبز الآلي.

ويتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.