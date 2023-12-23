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غدا شبورة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة

السبت، 23 ديسمبر 2023 03:06 م
غدا شبورة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة شبورة
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما يشهد غدا، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وأيضا متوقع غدا سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا)، ونشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.
 
 
 
 
 






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