طقس بورسعيد اليوم.. سقوط أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة "فيديو وصور"

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، مساء اليوم السبت، فيديو مباشر، من منطقة الأسواق الحضارية في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، لسقوط الأمطار.

وشهدت محافظة بورسعيد ، منذ قليل، سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، وهبوب للرياح الباردة تزامناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتستمر الأنشطة البحرية من العمل في موانئ المحافظة لتداول الحاويات والشحن والتفريغ بشكل طبيعي، وكذلك عبور السفن من المجرى الملاحي لقناة السويس، مع توقف الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط لارتفاع الأمواج.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه لا زالت الأجواء الباردة تسيطر على البلاد، كما يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3.5:2)م.

ويشير آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية أيضا إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية وكذلك مناطق من شمال الوجه البحري (محافظة البحيرة وكفر الشيخ) والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.