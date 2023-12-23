اليوم السابع
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السبت، 23 ديسمبر 2023 11:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 450 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

السبت، 23 ديسمبر 2023 11:22 ص
ضبط 450 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة أسمدة زراعية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية بمركز حوش عيسى وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 450 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداولة بالأسواق تم تجميعه لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
 
أشرف على الحملات الرقابية  مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 






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