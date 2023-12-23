ضبط مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى- كريم صبحى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من ( 7 أشخاص ، لخمسة منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار وتهريب العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من تلك الأقراص والعقاقير وخاصةً عقارى (الكبتاجون – الزانكس) إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر إحدى شركات خدمات النقل والشحن الدولى من محافظة السويس تمهيداً لتهريبها للخارج .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهم (66500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20000 قرص لعقار الزانكس - 25 قرص لعقار أوكسيكودون) وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,520,000) ثلاثة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (موظف بإحدى شركات المقاولات) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (عدد 30 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 3 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين ، لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما ( 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدرى الهيروين والشابو – 2 فرد محلى و 3 طلقات و ضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة الشلاتين ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – بندقية آلية وعدد من الطلقات).