ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين - جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على تمكينهم من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ومعاش تكافل وكرامة من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" .

بالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.