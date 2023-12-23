الرئيسية أخبار عاجلة صافرات الإنذار تدوى فى الجليل للاشتباه بتسلل مسيرة من جنوب لبنان السبت، 23 ديسمبر 2023 02:55 م جنوب لبنان كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل للاشتباه بتسلل مسيرة من جنوب لبنان. لبنان جنوب لبنان القاهرة الاخبارية قناة القاهرة الاخبارية اسرائيل صافرات الانذار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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