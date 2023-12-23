شباب القليوبية: 120 مشروعا استثماريا بعوائد 400 مليون جنيه للمراكز والأندية

القليوبية - إبراهيم سالم

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ب القليوبية ، مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بمركز شباب الدير، والتى تشمل إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي، بتكلفة إنشائية تبلغ 4 ملايين جنيه، وقيمة إيجارية 10 آلاف جنيه شهريا لصالح المركز، بالإضافة لإنشاء كافتيريا بقيمة تبلغ 150 ألف جنيه وقيمة إيجارية ألف جنيه شهريا لصالح المركز، ويتم توريد نسبة 25% لصالح وزارة الشباب والرياضة من القيمة الايجارية خلال مدة الانتفاع.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، خلال اجتماعه مع مديري مراكز الشباب ورؤساء مجالس الإدارات فى وقت سابق، أن وزارة الشباب والرياضة نجحت بشكل كبير جدا فى تطوير البنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية من خلال تنفيذ ملف الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، والذى تنفذه الإدارة الاقتصادية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، تنفيذا لرؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتقليل الأعباء المالية دون التأثير على ممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات للأعضاء ورواد المراكز .

وفى هذا الصدد أشار الصبروط، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية استطاعت خلال ال4 سنوات الماضية من تنفيذ 120 مشروع استثماري بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة، بواقع 106 مشروع داخل مراكز الشباب، و14 مشروع داخل الأندية بإجمالي 60 هيئة، والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة عدد حمامات السباحة على مستوى المحافظة لتصل 34 حمام سباحة، 28 ملعب خماسي، 2 ملعب متعدد، 27 مشروعات إنشاء محلات تجارية، 1 مطعم، 7 كافتيريا، 16 قاعة مناسبات، 1 صالة بلياردو، 4 ملاهى وحدائق أطفال، وتساهم تلك المشروعات فى زيادة العائد المالى لمراكز الشباب والأندية بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب والأندية، و100 مليون جنيه لصالح وزارة الشباب والرياضة خلال مدة حق الانتفاع لكل مشروع.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن العائد من مشروعات الطرح الاستثماري لا يقتصر على النواحي المالية فقط، بل يمتد لتحقيق عوائد اجتماعية ورياضية متمثلة فى رفع العبء عن كاهل الدولة فى تكلفة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الجديدة، العمل على زيادة قاعدة الممارسة وعدد المستفيدين، جعل مراكز الشباب جاذبة للأسرة والاعضاء من خلال الخدمات التى يتم تقديمها وفقا للمشروعات الجديدة، المساهمة فى توفير بيئة رياضية مناسبة لخلق أبطال رياضيين فى كافة الألعاب الرياضية وضمان جودة الخدمات التى تليق بالمواطن فى ظل الجمهورية الجديدة والكثير من العوائد التى تساهم فى تحقيق رؤية واستراتيحية وزارة الشباب والرياضة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تستوعب أكبر عدد ممكن من الأعضاء وتساهم فى تحقيق استراتيحية بناء الإنسان.

ومن الشباب والرياضة بالقليوبية انتقالا إلى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، نجحت وزارة الشباب والرياضة منذ أن أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في أغسطس 2018 رؤية واستراتيجية مشروع الطرح الاستثماري، حيث عملت الوزارة على تعميم وترويج الاستراتيجية على مستوى الجمهورية وبلغت قيمة العائد المالى من المشروعات حوالى 3 مليار و200 مليون جنيه بـ 366 هيئة شبابية ورياضية.

وبلغت القيمة الإنشائية المجمعة لهذه المشاريع 1.8 مليار جنيه، ويأتي مشروع الطرح الاستثماري لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص، وشملت المشروعات المطروحة على مستوى الجمهورية 130 حمام سباحة، 143من الملاعب المتنوعة مابين ملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، بالإضافة إلى 22 صالة اللياقة البدنية، 234 عمليات إنشاء محلات تجارية متنوعة المساحات والخدمات، 98 كافيتريا وبوفيه.

بينما وصل عدد القاعات ودور المناسبات إلى 76 قاعة، 97 صالات أنشطة وخدمات متنوعة تشمل فنادق وشاليهات ومطاعم وحضانات وأندية اجتماعية وبعض الأنشطة الأخرى، ليصل إجمالي المشاريع إلى 800 مشروعاً من خلال 684 مزايدة، في 23 محافظة بالجمهورية.