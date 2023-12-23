سقوط أجزاء من عقار قديم فى الجمرك بالإسكندرية بسبب حالة الطقس والأمطار

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار بناء قديم بشارع سيدي خضر العطعان، وذلك بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار علي المحافظة دون إصابات بين المواطنين، وتم الإجرءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 2 سيدي خضر الطعان، وانتقل مسئولي الحي ووحدة الإزالة على الفور إلى موقع العقار بنطاق الحي .

وتبين من الفحص أن العقار، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وصادر له قرار رقم 44 لسنة 2022 بالهدم الجزئي للطابق الرابع وترميم من الأرضي حتى الدور الثالث، وسقوط جزء من شرفة الطابق الرابع دون إصابات، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة.





