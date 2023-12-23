سحب ملفات وظيفة معاون نيابة لخريجى جامعة الزقازيق وشريعة وقانون دمنهور

كتب عبد الله محمود

تبدأ النيابة الإدارية اعتباراً من اليوم ، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "الزقازيق"، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "فرع دمنهور فقط" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وذلك وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة: أضغط هنا