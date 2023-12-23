روسيا: رياح قوية تقطع الكهرباء على نطاق واسع فى داغستان

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قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم /السبت/ إن الرياح القوية تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع فى جمهورية داغستان الروسية؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 127 ألف شخص من المستفيدين.

وأضافت الوزارة - فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - أن 89 شخصاً و31 مركبة يشاركون فى أعمال الإصلاح الطارئة.



وحسب "تاس"، فإن الرياح القوية حولت شركات الطاقة فى داغستان إلى وضع التشغيل فى حالات الطوارئ، فى الوقت الذى تتوقع التنبؤات الجوية فيه أن تشتد الرياح، لتصل سرعتها إلى 28 متر فى الثانية.



وأشارت الوكالة الروسية إلى أن 678 متخصصاً و294 مركبة على أهبة الاستعداد للمشاركة فى عمليات الطوارئ ذات الصلة.