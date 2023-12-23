رئيس حى غرب المنصورة يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

الدقهلية - محمدالحبشي

تابع محمد أمين، رئيس حى غرب المنصورة ، اليوم السبت، إلهام نافع، مدير التنمية الاقتصادية، مدى إلتزام العارضين بالمعرض الدائم لبيع السلع الغذائية، المتواجد بشارع عبد السلام عارف بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

كما تم الإستماع لآراء المواطنين بداخل معرض محافظة الدقهلية الدائم للسلع الغذائية، المتواجد بشارع عبد السلام عارف بنطاق حى غرب المنصورة ومدى جودة المنتجات والأسعار المطروحة، وقد أعرب المواطنين بداخل المعرض عن جودة المنتجات والأسعار.

وكان قد صرح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأنه سيتم افتتاح عدد 19 معرض بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة من 15 الي 25 %، 30% لبعض السلع والمنتجات.

وأوضح " محافظ الدقهلية " بأن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية).

وأشار " المحافظ " الي أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من 15 الي 25% وفي بعض السلع تصل إلي 30%، وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.

فيما أكد " رئيس حى غرب المنصورة " علي ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية، بوضع قائمة بالأسعار، مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.