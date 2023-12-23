حياة كريمة.. طفرة فى المنشآت التعليمية بأسوان وزيادة عدد المدارس "صور"

أسوان- صلاح المسن

مشروعات عديدة ومتنوعة تنفذها الدولة المصرية بمحافظة أسوان في كافة القطاعات، ومنها قطاع المنشآت والمباني التعليمية، بعد دخول 20 مدرسة بمحافظة أسوان " للخدمة هذا العام بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

فيما تم طرح 22 مدرسة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بتكلفة 500 مليون جنيه ليتم ضمها للصروح التعليمية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان، بإجمالى 1500 مدرسة داخل 722 منشأة تعليمية تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة، وافتتاح مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة إدفو بتكلفة 8 مليون جنيه ومساحة 3 ألاف م2، ومدرسة مرواو الإبتدائية بمركز نصر النوبة.

وفي غرب أسوان، يجري مشروع إنشاء مدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الفنية بتكلفة 10 ملايبين جنيه ووصلت نسبة التنفيذ فيها 70% بمساحة 2132م٢ ومدرسة عبد العظيم فضل الابتدائية والتى تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتكلفة 10 ملايين جنيه ومشروع إنشاء مجمع المدارس بمنطقة الحصايا بمدينة أسوان وتقع المرحلة الأولى على مساحة 5900 م2 عبارة عن دور أرضى و 4 أدوار علوية بتكلفة 27 مليون جنيه.



الجمهورية الجديدة تضاعف عدد المدارس بأسوان (1)



الجمهورية الجديدة تضاعف عدد المدارس بأسوان (2)



الجمهورية الجديدة تضاعف عدد المدارس بأسوان (3)



الجمهورية الجديدة تضاعف عدد المدارس بأسوان (4)



جانب من المدارس (1)



جانب من المدارس (2)



جانب من المدارس (3)



جانب من المدارس (4)



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



عدد من المدارس المقامة بأسوان (1)



عدد من المدارس المقامة بأسوان (2)