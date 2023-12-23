حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع

كتب ـ محمد صبحى

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع، في الفترة من 16 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر، وكان على النحو الآتي:

1) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2023، وأكد الوزير أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ، إيمانًا منها بأنهم مستقبل الوطن، وأنهم القادرون على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا.

2) استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل التوسع في دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير منح ودعم للطلاب غير القادرين والفائقين، وعقد جلسات التوعية وتنمية المعارف من خلال برامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج، وبرنامج "وعي"، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى دعم المستشفيات الجامعية من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

3) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،روبرت باورز مدير مكتب التعليم والشركات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وخلال اللقاء، ناقش الجانبان العمل بمركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة مع إضافة ملف جديد للمياه لجامعة القاهرة، وإضافة ملف الزراعة بمركز التميز بجامعة الإسكندرية، وذلك بهدف تكامل الجهود البحثية بين جامعتي القاهرة والإسكندرية في مجالي الزراعة والمياه وتعزيز التبادل العلمي.

4) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الفائزين بالقرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2024، للعاملين بديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية و التكنولوجية، وهنأ الوزير الفائزين بأداء الحج، متمنيًا لهم التوفيق والقبول، معلنًا فوز (23) من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمراكز البحثية.

5) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني (SCImago)، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي، وأوضح الوزير أن تواجد خمسة مراكز مصرية بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف سيماجو العالمي، يعكس حجم التطور العلمي والبحثي الذي تشهده مصر.

6) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التحفيز والاستثمار في مجالات ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، كأحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا الإطار، أعلن معهد بحوث الإلكترونيات عن بدء تلقي طلبات الاستضافة للشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وذلك بمقر مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.