حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة إكسسوارات بأسلوب المغافلة في الجمالية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة إكسسوارات من دخل محلات تجارية في منطقة الجمالية.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، واستدعت ملاك المحلات لسؤالهم حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة تم ضبطها وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر)، واعترفت بسرقتها من داخل عدد 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة"، كما أقرت بإرتكابها (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية.