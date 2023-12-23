جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى فى بنى سويف

كشفت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف عن جدول امتحان طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام (عربي - لغات) الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام (مواد خارج المجموع) فى الفترة (من 9 إلى 11 يناير )،فى حين تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى فى الفترة (من 14 إلى 24 يناير )، وتبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى العام يوم 15 يناير وتنتهى يوم 23 من نفس الشهر، بينما تعقد امتحانات سنوات النقل للتعليم الفنى والتعليم المزدوج فى الفترة (من 9 إلى 24 يناير 2024).

واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2023/2024، والتى جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها الوزارة، وفى ضوء المذكرة التى عرضها "وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والتى تجرى بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.