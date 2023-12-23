جدارية عن الألعاب التراثية ضمن برنامج فنون تراثية بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مركز شباب طيبة العوامية التابع لإدارة شباب الأقصر، جدارية عن الألعاب التراثية ضمن برنامج فنون تراثية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي آلهم محافظ الأقصر، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وهالة عثمان مدير البرامج والأنشطة.

ومن جانبه، قال صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن هذه البرامج تعمل على تنمية المواهب الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء في هذه السن، لتأصيل الهوية المصرية، وإحياء الحرف التراثية، من خلال أفكار مبتكرة يُقدمها الصغار، لافتاً إلى أن الورش الفنية، مناخ مناسب، لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بفنون مصر التراثية الأصيلة، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مسابقة دورى ثقافى فى المعلومات العامة للشباب، وذلك ضمن خطة نشاط مركز شباب الزينية قبلي، حيث يهدف دوري المعلومات العامة إلي تزويد قاعدة المعلومات لدى الشباب والنشء، وتزويد الإدراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات، وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، ومحمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية وفريق عمل الإدارة.



الشباب خلال العمل فى الجدارية بمركز شباب طيبة العوامية



جدارية عن الألعاب التراثية بأيدي شباب الأقصر