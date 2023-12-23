اليوم السابع
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تعرف على موعد امتحانات المرحلة الإعدادية فى المنوفية

السبت، 23 ديسمبر 2023 10:00 ص
تعرف على موعد امتحانات المرحلة الإعدادية فى المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن مواعيد امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الأول، وأكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الإعدادية ستبدأ في الفترة من 9 – 24 يناير 2024، وفى الفترة من 3 -24 يناير 2024 لمدارس التربية الخاصة .
 
ومن جانبه، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات بكل المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.
 
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 للمرحلة الإعدادية، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.






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