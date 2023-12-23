اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عامل فى مشاجرة بحلوان

السبت، 23 ديسمبر 2023 09:00 م
تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عامل فى مشاجرة بحلوان مشاجرة _ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهما فطعنه بـ"مطواه" عقب التشاجر معه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى بلاع بوجود مشاجرة ومتوفى ، بالانتقال والفحص تم التقابل مع والد المجنى عليه ، واتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ)  بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها  والتي أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين" .. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 
 

 







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