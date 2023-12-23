تأجيل محاكمة حارس أمن بفندق لقتله شخص بالخطأ أثناء محاولته قتل آخر بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا، تأجيل محاكمة حارس أمن بفندق، لاتهامه بقتل شخص بسبب خلاف بينه وبين شخص آخر، ولدى محاولته قتله بإطلاق عيار ناري صوبه، لم يصبه وأصاب المجني عليه عن طريق الخطأ، لجلسة الأربعاء المقبل، للاستعداد والمرافعة من قبل دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28268 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3947 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "سيد ط م"، 48 سنة، حارس أمن بفندق، قتل المجني عليه "سيد محمد سيد سليمان" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه حدث خلاف سابق بين المتهم وشخص أخر "غير المجني عليه"، وأطلق المتهم عيارا ناريا من سلاح ناري مششخن "مسدس فردي الطلقات" كان بحوزته، صوب الأخير، بنية إزهاق روحه، فحاد عن هدفه وأصاب المجني عليه، محدثا إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس فردي الطلقات"، كما أحرز ذخائر "طلقة" استعملها على السلاح الناري محل الاتهام السابق، حال كونه غير مرخصا له بحيازته أو إحرازه.