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بدء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بمعاهد مطروح الأزهرية

السبت، 23 ديسمبر 2023 02:35 م
بدء امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بمعاهد مطروح الأزهرية امتحانات النقل بأزهر مطروح
مطروح – حسن مشالي

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بدأت امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، اليوم السبت، لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالمعاهد الأزهرية، في محافظة مطروح، وسط متابعات مكثفة من قيادات المنطقة الأزهرية بمطروح.

وتفقد الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه محمد رفعت موفد قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل بلجنة معهد بنين مطروح النموذجي، التابعة لإدارة مطروح التعليمية، للتأكد من انتظام سير اللجان والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.

كما تابع الشيخ عطيه سالم مدير العلوم الدينية والعربية للمنطقة، سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة، مؤكدا عدم ورود أية شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة، على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ 3، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، أدوا الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، الامتحان في مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).

 

 







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