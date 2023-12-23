اليوم.. بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بحقوق حلوان

محمد صبحى

تنطلق اليوم السبت، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الحقوق جامعة حلوان ، اذ أعلنت الدكتورة أمل لطفى عميد الكلية انه وفقا لجداول الامتحانات يبدأ طلاب الشعبة الإنجليزية امتحانات نهاية التيرم الأول اليوم السيت.

وكانت أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكلية أعلنت الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لتنطلق حضوريا بالكلية.

وأوضحت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب الشعبة العربية تقرر عقدها يوم 24 ديسمبر الجارى التزاما بالخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وأشارت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إلى أن الاختبارات ستعقد حضوريا بالكلية بنظام الاسئلة المقالية وليس بنظام البابل شيت تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.