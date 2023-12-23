اليوم السابع
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المنطقة المؤمنة بمحكمة شرق الإسكندرية أول مساحة تخصص للمرأة ضحية العنف

السبت، 23 ديسمبر 2023 08:47 م
المنطقة المؤمنة بمحكمة شرق الإسكندرية أول مساحة تخصص للمرأة ضحية العنف دار القضاء العالى
كتب إبراهيم قاسم

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تعد المنطقة المؤمنة المخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية، التى تم استحدثتها وزارة العدل مؤخرا بالمحكمة، لأول مرة فى تاريخ المحاكم المصرية التى يحدد فيها مساحة مكانية آمنة تظل بداخلها الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم.
ويعرف العنف ضد المرأة بأنه أي فعل من أفعال العنف على السيدة أو الفتاة والذى من شأنه إزاء أو الشروع فى الإزاء سواء كان جسدي أو جنسي أو عقلى، بما في ذلك التهديد أو الإكراه.
 
وتأتي افتتاح المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية بعد الانتهاء من تجهيزها تقنياً ومدها بأجهزة الإتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، في إطار التعاون المتواصل بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا.  
 
وللتعرف على المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف:
1- هى مساحة مكانية آمنة تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أي من مسببات للإيذاء الثانوي أو الصدمة 
2- تعمل المنطقة المؤمنة أيضاً على توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.
3- تعد مبادرة متميزة في الحرص على الالتزام المشترك بحماية ضحايا العنف من النساء والفتيات
4- يُسلط الضوء على التزام الأطراف المعنية بخلق بيئة تُحفظ فيها حقوق الضحايا لأقصى درجة 
5- يتم العمل على تعميم وتطبيق نموذج المنطقة الآمنة في محاكم أخرى في مصر، بهدف إيجاد نهج شامل يضمن حماية وكرامة ومعاملة عادلة للمرأة في الإجراءات القانونية.
 
 






المرأة ضحية العنف

المنطقة المؤمنة للمرأة ضحية العنف

المنطقة المؤمنة لضحية العنف

محكمة شرق الإسكندرية

وزارة العدل

لأول مرة فى تاريخ المحاكم المصرية

إجراءات المحاكمة




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