المستندات المطلوبة لاستخراج قيد اتحاد شاغلين بأحياء الجيزة.. تعرف عليها

كتبت - مرام محمد

عملت المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة على تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، ومنها (استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية - استخراج شهادة بيانات منشأة - استخراج رخصة إشغال - تجديد رخصة إشغال - استخراج ترخيص إعلان - تجديد ترخيص إعلان - استخراج رخصة تركيب مصعد جديد - تجديد رخصة مصعد - ترخيص محل - تجديد رخصة محل - إلغاء رخصة محل - تعديل رخصة محل "إضافة شريك" - نقل رخصة محل في حال الوفاة أو التنازل - استخراج بلد تالف أو فاقد لرخصة محل).

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج قيد اتحاد شاغلين من المراكز التكنولوجية بالجيزة.

1-عقد ملكية أو إيجار الشقة لرئيس الاتحاد وأمين الصندوق مع صورة الرقم القومي.

2-موافقة 60% من عدد السكان بصور الرقم القومي لكل منهم.

3- كشف بموافقة 25% من السكان عن تأسيس اتحاد الشغالين.

4- محضر اجتماع جمعية عمومية تأسيسية.

5- صورة من الدعوة المعلنة للاتحاد.

6- دعوة جمعية عمومية قبل الاجتماع بـ15 يوما وتوقيع جميع السكان عليها وإرسال الدعوة بالبريد المصري المسجل بعلم الوصول.

7- صحيفة الحالة الجنائية حديثة لكل أعضاء الاتحاد (رئيس الاتحاد – أمين الصندوق نائب – العضو).

8- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.

9- كشف بفرز الوحدات (جدول برقم الدور ورقم الشقة واسم صاحب الشقة).

10-اللائحة التأسيسية للاتحاد (من الحي).

11- إقرار بصحة الأوراق (من الحي).