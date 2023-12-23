اليوم السابع
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القبض على عنصر إجرامى هارب من مؤبد ومطلوب فى قضية قتل سائق بقنا

السبت، 23 ديسمبر 2023 10:55 ص
القبض على عنصر إجرامى هارب من مؤبد ومطلوب فى قضية قتل سائق بقنا مديرية أمن قنا - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، وهارب من حكم بالمؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل سائق توك توك.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بتمكن قوة أمنية برئاسة النقيب مؤمن عبد المنعم، من ضبط محمد. س،  إجرامي شديد الخطورة، بحوزته بندقية آلية، محكوم عليه بالمؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مقتل سائق توك توك بقرية العليقات.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
 
 
 
 






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