القبض على عامل بتهمة ضرب نجلى شقيقته بسبب خلافات الميراث فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب شقيقان بقرية كفر عوض التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بإصابات بالغة، بعد تعدى خالهم ونجله بالضرب عليهم بـ"شومة"، مما تسبب فى إصابتهما بإصابات بالغة، ونقلهما إلى المستشفى فى حالة خطرة، وذلك بعد نشوب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة بسبب الميراث.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أجا المركزي للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا، بوصول "أمير.م.ع.ب" 26 عاما، مصابا بنزيف بالأنف واشتباه كسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ واسترواح هوائي بالمخ، ولا يمكن استجوابه، وشقيقه "عطية" 35 عاما، عامل، مصابا بكدمة بالرأس والذراع والكتف الأيسر ويقيمان قرية كفر عوض دائرة المركز"ادعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مرز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال المصاب الثاني اتهم خالهما "إبراهيم.ا.أ.س"،58 عاما، عامل، ونجله "بسام"،26 عاما، عامل، ويقيمان بذات القرية بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدي والعصى الخشبية "شومه"، بحوزة كلا منهما وإحداث إصابتهما لوجود خلافات عائلية بينهم بسبب الميراث.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا وأقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.