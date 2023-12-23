الغيوم ترسم صورة جمالية على النيل ومعابد الأقصر خلال زيارات السائحين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم السبت، حالة من الطقس الغائم وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، لتسجل 20 درجة فى فترة الصباح والظهيرة وقت زيارات السائحين للمعابد، وسط انتشار كثيف للغيوم فى السماء منذ الصباح الباكر، وقررت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد بين كل المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقى أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

ورصد "اليوم السابع" الانتشار الكثيف للغيوم فى سماء الأقصر وخلال زيارات السائحين للمعالم الأثرية والمعابد شرق وغرب المحافظة، وسط أجواء من البهجة بين الأجانب بالطقس الشتوي الدافئ المختلف تماماً عن بلادهم، ولذلك يتوافدون بصورة كبيرة فى الموسم الشتوى للإستمتاع بالأقصر.

ومن جانبه، صرح محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق بصورة يومية فى كل المدن إجراء خطة مراجعة مخرات السيول، حيث يقوم رؤساء المدن والقرى بمتابعة كل المخرات لتطهيرها، وكذلك متابعة يومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، والمرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة، ومراجعة مخرات السيول استعداداً لموسم الشتاء وتقلبات الطقس المتوقعة.

ويضيف محسن الشامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم صدور قرار من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لجميع المسئولين بالإستعداد لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، عبر التنسيق مع غرفة الأزمات والكوارث لفحص المناطق المتوقع حدوث سيول بها وتطهير مخرات السيول، وإتخاذ الإجراءات الاستباقية مع متابعة التنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية ومجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، والتي تضم أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى.



الغيوم-الكثيفة-تنتشر-فوق-البحيرة-المقدسة



الغيوم-تحتضن-أعمدة-المعابد



الغيوم-ترسم-مشهدا-جماليا-فوق-نهر-النيل-بالأقصر



الغيوم-تنتشر-بكثافة-حول-الجعران-المقدس-بالكرنك



جانب-من-الغيوم-بين-أعمدة-المعابد