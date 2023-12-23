الصحة العالمية تصدر تحديثا وبائيا جديدا عن الوضع العالمى لفيروس كورونا

كتبت ــ أمل علام

أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا تحديثًا وبائيًا جديدًا لمرض كورونا بشأن الوضع العالمي والإقليمي، يتضمن معلومات عن حالات الإدخال إلى المستشفيات وحالات القبول في وحدات العناية المركزة، وتحديثات عن المتغيرات المثيرة للاهتمام والمتغيرات قيد الرصد.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه على الصعيد العالمي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 52% خلال فترة 28 يومًا من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر 2023 مقارنة بفترة 28 يومًا السابقة، مع الإبلاغ عن أكثر من 850000 حالة جديدة، مشيرة إلى أنه انخفض عدد الوفيات الجديدة بنسبة 8% مقارنة بفترة الـ 28 يومًا السابقة، مع الإبلاغ عن أكثر من 3000 حالة وفاة جديدة.

وقالت، إنه اعتبارًا من 17 ديسمبر 2023، تم الإبلاغ عن أكثر من 772 مليون حالة مؤكدة وما يقرب من 7 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت، أنه خلال الفترة من 13 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2023، تم تسجيل أكثر من 118000 حالة دخول جديدة إلى المستشفيات بسبب كورونا وأكثر من 1600 حالة دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة (ICU) مع زيادة إجمالية قدرها 23% و51% على التوالي بين البلدان التي تقدم تقاريرها باستمرار خلال الفترة من 13 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2023.

اعتبارًا من 18 ديسمبر 2023، تم تعيين JN.1، وهو سلالة فرعية من متغير أوميكرون BA.2.86 Omicron، كمتغير منفصل ذي اهتمام (VOI) بصرف النظر عن النسب الأصلية BA.2.86 بسبب الزيادة السريعة في انتشاره في الأسابيع الأخيرة، على الصعيد العالمي، يظل متغير ايريس والذى يطلق عليه " EG.5 "هو أكثر المتغيرات المثيرة للاهتمام التي تم الإبلاغ عنها.