اليوم السابع
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2023 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن 4 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:28 م
السجن 4 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.م" عامل، بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ع.ا" بدائرة مركز البلينا.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحى أبوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم  ، وإحداث عاهة مستديمة له  بسبب خلافات بينهما.
 
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.






سوهاج

جنايات سوهاج

مركز البلينا

السجن

عاهة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة