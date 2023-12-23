السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.ع.م" عامل بالسجن 10 وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز دار السلام سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط مباحث دار السلام بسوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وجوهر الميثامفيتامين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته قطعتين من الحشيش وكيسان من جوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بحضور عبد الرحمن حمدى عبد العزيز وكيل نيابة دار السلام، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.