الرعاية الصحية بأسوان تنجح فى اعتماد 8 وحدات صحية ومراكز طب أسرة.. صور

يأتى ذلك حرصاً من الهيئة العامة للرعاية الصحية على تقديم أفضل الخدمات الطبية وفقاً لمعايير الجودة العالمية بمنشآتها، بما يُضاهي نظم الصحة العالمية، لضمان جودة وسلامة الخدمات المُقدمة لكافة المرضى.

وشملت قرارات اللجنة العليا للاعتماد الوحدات التالية : وحدة طب أسرة جزيرة أسوان، وحدة أسرة المحمودية، وحدة طب أسرة أبو الريش، وحدة طب أسرة الشلال، مركز طب أسرة السيل، وحدة طب أسرة كيما، وحدة طب أسرة البيارة، مرکز طب أسرة رعاية طفل كوم امبو.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

ويُعد الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية خطوة رئيسية نحو إعداد المنشأة الصحية للاعتماد النهائي، والذي يُعد شهادة دولية تُمنح للمنشآت الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة العالمية.

يذكر أن إجمالي المنشأت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان ، عدد 4 مستشفيات، بالإضافة لـ 74 وحدة صحية ومركز طبى.