الرئيس الأوكرانى: القدرة على إسقاط المقاتلات الروسية أحد مفاتيح إنهاء الحرب

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أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عن قناعته بأن القدرة على إسقاط الطائرات المقاتلة الروسية هى أحد مفاتيح إنهاء الحرب.

جاء ذلك فى خطاب زيلينسكى المسائى عبر الفيديو مشددا على أهمية تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وتابع: "أثبتنا هذا الأسبوع مرة أخرى مدى فعالية تعزيز درعنا الجوي، ولا يقتصر الأمر على حماية المدن والقرى من المسيرات والصواريخ الروسية فحسب، بل أيضا على الجهود المبذولة على الخطوط الأمامية"، وشدد زيلينسكى على أن القدرة على إسقاط المقاتلات الروسية هى أحد مفاتيح إنهاء هذه الحرب والتوصل إلى نتيجة عادلة.

وأعرب عن امتنانه لجميع شركاء أوكرانيا الذين يساعدون بلاده بالفعل لتحقيق هذه الغاية فى الاستعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة فيما يتعلق بالدعم فى العام المقبل، وقبل أسبوع، تم تسليم نظام الدفاع الجوى الثانى باتريوت إلى أوكرانيا من ألمانيا.

فى سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى مدينة خيرسون بأوكرانيا، أولكسندر بروكودين، اليوم / السبت / إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية الحيوية فى المدينة، ما أدى إلى تضرر خط الغاز الرئيسي، فضلاً عن منشأة طبية.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" اليوم أن هذا القصف الروسى أدى لحدوث تسرب فى شبكة نقل الغاز فى خيرسون واندلاع حرائق ذات صلة، فيما أضاف رئيس الإدارة العسكرية أيضاً إن إحدى المنشآت الطبية تعرضت أيضا للاستهداف.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الروسى هاجم أيضاً منطقة نيكوبول شرقى البلاد أربع مرات بالمدفعية ووجه طائرات انتحارية مسيرة نحو المنطقة.



وصدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات للروس أيضًا على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو وأكثر من 50 هجومًا فى القطاعات الخمسة الأخرى من الجبهة، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فيما صرحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن الروس لم يتخلوا عن إصرارهم على "طرد وحداتنا من رؤوس الجسور على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو".