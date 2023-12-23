اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى أبشواى بالفيوم دون إصابات

السبت، 23 ديسمبر 2023 10:49 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى أبشواى بالفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق، بجوار المدرسة الثانوية، بمدينة أبشواي، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أبشواي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين أن الحريق شب بالطابق الأول، بمنزل بجوار مدرسة ثانوية، وعلى الفور تم السيطرة على الحريق، وإخماده النيران، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







الحماية المدنية بالفيوم

مركز أبشواي

الفيوم

محافظة الفيوم




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