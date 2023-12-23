الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى أبشواى بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق، بجوار المدرسة الثانوية، بمدينة أبشواي، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أبشواي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين أن الحريق شب بالطابق الأول، بمنزل بجوار مدرسة ثانوية، وعلى الفور تم السيطرة على الحريق، وإخماده النيران، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.