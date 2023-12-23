اليوم السابع
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الحرس الثورى: البحر المتوسط قد يغلق إذا واصلت أمريكا وحلفاؤها جرائمهم فى غزة

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:42 م
الحرس الثورى: البحر المتوسط قد يغلق إذا واصلت أمريكا وحلفاؤها جرائمهم فى غزة الحرس الثوري الايراني والاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية عن قائد في الحرس الثوري، أن البحر المتوسط قد يغلق إذا واصلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الثامن والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.

 

 







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