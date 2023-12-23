اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الصومالي يستهدف خلايا إرهابية بوسط البلاد

السبت، 23 ديسمبر 2023 10:21 ص
الجيش الصومالي يستهدف خلايا إرهابية بوسط البلاد الجيش الصومالي - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت القوات المسلحة الصومالية، تمكنها بالتعاون مع القوات الصديقة، من تدمير معقل منسوب لمليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" بجنوب إقليم "مدغ"، في ولاية "غلمدغ" الإقليمية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت، عن ضباط بالجيش الصومالي "إن العملية العسكرية المشتركة حققت الهدف المنشود من استهداف الخلايا الإرهابية في أحراش (جيح جيحك) الفاصلة بين منطقتي (عاد) و(عدلي) بالإقليم".

وأوضح الضباط أن الجيش الصومالي تمكن أيضا خلال العملية من تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين.

 







الجيش الصومالي

الصومال

خلايا إرهابية

الارهاب في الصومال




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