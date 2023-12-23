الجزائر: 50 مليار دولار استثمارات فى مجال التنقيب والتطوير للمحروقات

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أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للحكومة اعتزامها تخصيص مبلغ 50 مليار دولار خلال الفترة من ٢٠٢٤ -٢٠٢٨ للاستثمار في مجال التنقيب والاستغلال والتطوير للمحروقات.

وأوضح المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشى، في تصريحات له بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لتأسيس الشركة الجزائرية، أنه في إطار تطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار لاسيما على مستوى نشاطات المنبع (التنقيب والكشف والاستغلال)، تم تخصيص مبلغ 50 مليار دولار خلال الفترة 2024-2028 لهذا الغرض؛ منها 36 مليار دولار موجهة للاستكشاف والإنتاج.

وأضاف أن سوناطراك تتطلع إلى تطوير محفظتها الاستثمارية بتوسيع نشاطاتها في مجال الصناعات البتروكيميائية من خلال إنتاج "البوليبروبيلان"، والمشروع الضخم المدمج لإنتاج الفوسفات الذي سيمكن الجزائر بعد إنجازه من أن تصبح من أكبر مصدري الأسمدة على المستويين الإقليمي والدولي.