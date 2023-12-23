الأسطول الروسي في البحر الأسود يجري تدريبات لصد هجمات الطائرات بدون طيار

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أعلن الأسطول الروسي في البحر الأسود، اليوم السبت، أن سفن البحر الأسود الروسية أجرت تدريبات لصد هجمات الطائرات بدون طيار.

وجاء في البيان -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أجرت أطقم السفن التابعة لأسطول البحر الأسود تمرينًا لحماية القاعدة البحرية والمنشآت المدنية في مدينة سيفاستوبول من هجوم طائرات العدو بدون طيار".

ووفقا للخدمة الصحفية للأسطول الروسي، فإن الخدمات التشغيلية لأسطول البحر الأسود تلقت تقريرا يفيد بأن مجموعة من الطائرات بدون طيار تتجه نحو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وأضاف البيان أن "البحارة تدربوا على كشف وضرب وسائل الهجوم الجوي للعدو ليس فقط باستخدام معدات السفن والأسلحة المضادة للطائرات، ولكن أيضًا الأسلحة الصغيرة وأنظمة الصواريخ المحمولة في نقاط الدفاع الجوي".