اقتتال وتراجع.. ذا هيل: عام مخيب للآمال للجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على أداء الحزب الجمهورى فى مجلس النواب الأمريكي خلال العام الأول من أغلبيتهم بعد انتخابات التجديد النصفى، وقالت إن العام شهد اقتتالا داخليا وطرد تاريخى لرئيس المجلس.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس النواب ظل 4 أسابيع دون وجود رئيس منتخب بعد طرد كيفن مكارثى وسط مشاحنات عامة بين أعضاء الحزب. وقالت إن الخلل الداخلى انعكس كذلك على عدد التشريعات التي تم تمريرها، فلم يصبح سوى 31 تشريعًا قانونًا في عام 2023، وهو أقل رقم في العصر الحديث، حيث يعود إلى أكثر من 50 عامًا.

وقال السيناتور مايك راوندز (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا) عن العدد المنخفض من مشاريع القوانين التي تم التوقيع عليها لتصبح قانونًا: "جزء من ذلك يتعلق فقط بالحالة التي يعيشها مجلس النواب. إن مجلس النواب، في الواقع، على حافة الهاوية طوال الوقت - وهذا ما يجعل من الصعب إقرار القوانين وإخراجها".

وأضاف راوندز: "هذا ليس بالأمر السيئ دائمًا. لكن، كما تعلمون، كان لديكم رئيسان للمجلس. وهذا أحد الأسباب التي تجعل أشياء مثل إقرار قانون الدفاع السنوي أن تتعثر، فقط لأن الأعضاء الذين لديهم رغبة حقيقية في تمرير التشريعات يدركون أنها واحدة من المركبات القليلة التي تتحرك بالفعل."

وأوضح "كانت الحكومة المنقسمة والأغلبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب تعني دائمًا أن إيجاد إجماع بين الحزبين في صنع القوانين أمرًا صعبًا. لكن عدد مشاريع القوانين التي تم إقرارها أقل بكثير من الفترات الأخرى التي كانت الحكومة فيها منقسمة، مع تفاقم تلك القضايا الهيكلية بسبب الاقتتال الداخلي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي."