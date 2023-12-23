إنتشار الكابوريا والجمبري مع بداية الشتاء في سوق الأسماك ببورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، فيديو مباشر، من داخل سوق الأسماك الحضاري في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، لانتشار الأسماك والمأكولات البحرية.

وانتشرت في الفروشات الموجودة بالسوق، أنواع عديدة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية، والتي يبدأ البائعون في عرضها ظهر كل يوم بشكل جمالي على طاولات أمام كل محل.

وأكد مصطفى الدولي، صاحب محل بيع للأسماك في سوق بورسعيد، أن أفضل مواسم تناول وجبات الأسماك والبحريات هو فصل الشتاء، ففيه تكون الكثير من الأنواع أسعارها رخيصة وجودتها عالية.

وأوضح بائع الأسماك والبحريات، أن الأنواع كثيرة في سوق بورسعيد الحضاري الذي يجذب آلاف الزوار يومياً من بورسعيد وخارجها من المحافظات الأخرى، حتى الأجانب يزورن سوق بورسعيد خلال جولاتهم الحرة بالمدينة.

وأشار إلى أن العديد من الزوار يحرصون خلال هذه الفترة على تناول الأسماك المبطرخة خاصة البوري والسهيلي الذي يتميز بطعمه الرائع، موضحاً أن أهل بورسعيد يعشقون الأسماك والبحريات خاصة في فصل الشتاء.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.