إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في صلاة الظهر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية

من جانبه قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام الحرم النبوي الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي لصلاة الظهر، حيث أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.

وتعقد المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين لحفظ القرآن الكريم هي "دورة الشيخ محمود على البنا (رحمه الله)"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين، والمحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.