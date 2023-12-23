إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم ــ رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود 4 مصابين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.