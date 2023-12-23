أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة فى الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى.. صور

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة ، ونشاط لحركة الرياح وارتفاع امواج البحر، تزامنا مع نوة الفيضة الصغري،وتسجل درجات الحرارة العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدلا على جنوب سيناء، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (50% تقريبا)، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (50:40) كم (س)، وارتفاع الموج من (3.5:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركة للتعامل مع هطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية وتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- رفع درجة الاستعدادات وتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات

- استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة .

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أى مواطن سكندرى.