أسعار الأسماك فى مصر اليوم السبت تسجل استقرارًا.. والبلطى بـ63 جنيها للكيلو

كتب إسلام سعيد

كشفت شعبة الأسماك باتحاد الغرفة التجارية، عن استقرار أسعار السمك في مصر اليوم السبت، بعد تحرك طفيف أمس الجمعة، وسجل سعر كيلو البلطي بين 63 و 73 جنيها للمقاس رقم 1، وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 58 و 62 جنيها، والبلطي الأسواني بين 20 إلى 60 جنيها، وفيلية بلطي بين 40 إلى 200 جنيهًا في سوق الجملة، ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 70 إلى 100 جنيها، والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيها، والمكرونة السويسي من 60 إلى 110 جنيها للكيلو في الجملة، وسمك موسى من 180 إلى 300 جنيه، وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 180 إلى 320 جنيها، وكابوريا 40 إلى 210 جنيها، والمورجان من 55 إلى 65 جنيها.

وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 410 إلى 490 جنيها، وجمبري مقاس 1 من 330 إلى 390 جنيها، وجمبري مقاس 2 يسجل 210 إلى 310 جنيها، وجمبري 3 من 90 إلى 195 جنيها.