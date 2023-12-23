أزهر الإسماعيلية: لم نتلق أية شكاوى من امتحانات الترم الأول للعام الدراسى

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبري غانم

قال الشيخ ممدوح عبدالجواد أبوالمعاطى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة، لم تتلق أية شكاوى من امتحانات النصف الأول من العام الدراسى، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحان اليوم في مادتي القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).

وأشار "أبوالمعاطى" في بيان له، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

كانت امتحانات النصف الأول للعام الدراسى، بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وسط متابعات مكثفة من قيادات المنطقة الأزهرية ،حيث تابع صباح اليوم الشيخ ممدوح عبدالجواد أبوالمعاطى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية سير عمل الامتحانات بمعاهد إدارة التل الكبير وشملت الزيارة معاهد التل الكبير الابتدائي وفتيات التل الكبير الإعدادى وبنين القرين الإعدادي وفتيات القرين الإعدادى للاطمئنان على انتظام عملية الامتحانات، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب. رافق فضيلته خلال الزيارة الدكتور وجيه أحمد عبدالكريم مدير إدارة الامتحانات وعبدالحميد حسن، مدير إدارة الأمن بالمنطقة.