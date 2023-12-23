أخبار مصر.. الحكومة تنفى تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة الحالى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسى الحالى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية، دون أي تغيير، وذلك وفق نظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، حيث يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان، مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

السكة الحديد تتيح حجز قطارات تحيا مصر من منافذ فورى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع بكل منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم. وزارة النقل: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى لطريق "كفر الشيخ - دسوق" الحر أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق كفر الشيخ / دسوق الحر المزدوج، من خلال النيل العامة للإنشاء والطرق، إحدى شركات القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وذلك بطول 13 كم كمرحلة أولى بعدد 3 حارات، ليصبح إجمالي عرض الطريق 26 مترا، واشتمل المشروع على 22 عملا صناعيا (13 كوبري علوي + عدد 9 أنفاق ) بالإضافة إلى أعمال الحمايات. وزارة التعليم: ربط أجهزة التابلت لأولى ثانوى بالمحتوى الرقمى إلكترونيا أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ربط أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمحتوى الرقمى على موقع الوزارة ومنصة التعلم، حتى يستفيد الطلاب من الدروس والمناهج التعليمية، خاصة أن الطلاب فى هذه المرحلة لا يتم طباعة كتب لهم، لافتة إلى أن المحتوى يتضمن شرح الدروس وأسئلة على كل وحدة.

فصائل فلسطينية: تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها بجباليا

أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها تمكنت من تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا. وقالت الفصائل في بيان، "إنها زرعت الصاروخيين في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ". مدارس تعلن فصل طلاب بسبب تخطيهم نسبة الغياب وتمنحهم فرصة إعادة القيد أعلنت بعض المدارس الثانوية فصل طلاب بسبب تخطيهم نسبة الغياب المقررة قانوناً دون عذر، مشددة على أن فصل الطلاب تم بعد توجيه عدة إنذارات بعد انقطاعهم عن الدراسة بشكل متواصل، مشيرة إلى أن فصل الطالب يأتى بعد تحذيره أكثر من مرة بسبب الغياب المتكرر، ومن ثم عدم الاستجابة أدى إلى اتخاذ المدارس قرار بفصل كل من تخطى نسب الغياب المقررة وعدم حضوره، لافتة إلى أن الطالب الذى يواصل الانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة يتم فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم عذر قانونى.

أحمد فتوح يوافق على عرض التجديد للزمالك ورتوش أخيرة تفصله عن التوقيع

وافق أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادى الزمالك، على العرض المقدم من نادى الزمالك لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى انتقالات يناير المقبل.

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة