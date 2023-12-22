يوم رياضى لأطفال "قادرون باختلاف" بمركزى بيلا وفوه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارتا شباب بيلا وفوه بمحافظة كفر الشيخ، يوما رياضيا للأطفال " القادرون باختلاف "، ضمن خطة البرامج الترفيهية المتنوعة التى تقدمها مديرية الشباب والرياضة لذوى القدرات من النشء والشباب من خلال مراكز الشباب بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف وتنمية مهاراتهم الإبداعية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اليوم الرياضي لذوي القدرات بمراكز الشباب يضم عدد كبير من الأنشطة الرياضية للمشاركين بحضور أسرهم ومسابقات رياضية وفي ختام الفاعليات تقدم الهدايا التذكارية لتشجيعهم على ممارسة الرياضة لإستيعاب طاقاتهم .

انطلق اليوم الرياضي بإدارتى شباب بيلا وفوة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومديرى إدارات شباب بيلا وفوه.