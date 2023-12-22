يمنع العدوى والميكروبات.. 4 فوائد علاجية لجل الصبار

كتبت مروة محمود الياس

جل الصبار هو مستخلص نبات طبيعى، الذي له خصائص طبيعية ساحرة وعلاجية وتجميلية كبيرة تجعله شفاء لمشكلات الجلد لأنه غني بالمواد التي تعزز من مناعة والتئام وتحصين البشرة والجلد والشعر بشكل سريع ومبهر، وعلاج حاجز البشرة المتهالك، وهذا ما أكده تقرير نشر فى موقع pharmeasy.

وأضاف التقرير أن استخراج جل الصبار من النبات بشكل مباشر دون إضافة أية مواد حافظة عليه، ما يجعله ذا خصائص علاجية رائعة وتجميلية، ومن هذه الفوائد:

- الصبار مادته تساعد على تخليص الجلد من جفافه العميق، وبالتالي فهو يحميها من غزو الفطر إليها، وبالتالي يكون سببا في الوقاية من الالتهابات الفطرية بها وعلاجها بشكل سريع جدا، خاصة في أنواع الجلد التي تفرز دهون وزيوت عالية وتصبح بيئة غنية لعيش الفطريات.

- الصبار يحتوي على إنزيمات تساعد على ترميم الجلد الميت المتهالك، وإعاده بنائه مرة أخرى والتخلص من ندباته وتلفه وشيخوخته الشديدة، فهي انزيمات بروتينية تساعد على التخلص من تلف الجلد وعودته إلى الحياة مرة أخرى.

- الصبار له خصائص تعمل على تنظيف الجلد وعدم القدرة على تكون الميكروبات مرة أخرى، لذلك هو يحميها من زحف الميكروبات لأنه متخصص في التنظيف البسيط دون النفاذ للجلد بعمق، ولا يتسبب في أيه مشكلات جلدية، فهو مطهر طبيعى نظيف ولطيف على الجلد، لذا يحميها من العدوى الميكروبية الشديدة التي قد تتسبب في ظهور البثور.

- الصبار يساعد على تقليل نمو الخلايا المية على الجلد وتجديدها، وبالتالي فهو يحارب مشكلات الجلد كافة ويجدد الطبقة المغلفة للجلد ويخلصها من الالتهابات الاحمرار، الندبات، الاثار القديمة للمشكلات الجلديه، وكذا البقع والنمش.