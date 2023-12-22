وكيل أوقاف الأقصر يفتتح المسجد الكبير بالرياينة فى مدينة أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح المسجد الكبير بالرياينة فى مدينة أرمنت غرب المحافظة، وذلك عقب الانتهاء من تطويره وتجديده وفرشه على مدار الأيام الماضية، وفي إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، خلال افتتاح المسجد إنه تشرفت مديرية أوقاف الأقصر بإفتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد الكبير بالرياينة غرباً فى مدينة أرمنت، وذلك بحضور كوكبه من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أرمنت.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، الجمعة الماضية، افتتاح مسجد الفتح طافوره بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية، وذلك بحضور قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية بالأقصر، حيث قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تم اليوم الجمعة، افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد الفتح طافوره بقرية البغدادي بالبياضية، وذلك بحضور كوكبه من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة البياضية، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويضيف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، على أن المديرية تعمل بكل جهدها فى كافة الإدارات المختلفة لخدمة المصلين ورواد المساجد، حيث تم فى إطار دور وزارة الأوقاف الدعوى، الإنتهاء من كافة الإستعدادات لفرش عدد 6 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، وهذه المساجد هى التالى:- (مسجد على بن ابى طالب بالغواربة - مسجد احمد مصطفى بالمحاميد قبلى - مسجد العبابدة بالعديسات قبلى - مسجد العنانيه بالنمسا - مسجد ابو جوهر بالطود - مسجد العتيق بالشغب)، موجهاً الشكر لكل من يساهم فى تطوير وتجميل بيوت الله وكافة الجهات والهيئات والأشخاص الذين يقومون بمساعدة المديرية للقيام بدورها.



افتتاح مسجد الكبير بالرياينة فى مدينة أرمنت



تلاوة كتاب الله فى افتتاح المسجد الجديد